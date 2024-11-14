Tarkan, Avrupa turnesine başlıyor
Tarkan, 6 yıl aradan sonra yeni albümü 'Kuantum 51' ile Avrupa turnesine çıkıyor. Turne, Nisan ayında başlayıp yaz aylarına kadar sürecek
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Ünlü şarkıcı Tarkan, 6 yıl aradan sonra kaydettiği ilk albümü 'Kuantum 51'in turnesine çıkacak.
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Yapılan açıklamaya göre, Tarkan, en son 2019 yılında gerçekleştirdiği turnenin ardından, yeniden Avrupa turnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
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Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve İsviçre'yi kapsayan 'European Tour 2025' turnesinde ünlü şarkıcı, 'Kuantum 51' albümündeki yeni şarkılarının yanı sıra yıllardır hafızalara kazınan hitlerini de sahne performansları eşliğinde seslendirecek.
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Tarkan'ın Şahmeran Entertainment ve Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleştirilecek Avrupa turnesi kapsamında vereceği konserler, 2025 Nisan ayında başlayıp yaz aylarına kadar devam edecek.
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Sanatçı, konser serisi kapsamında;
4 Nisan'da Rotterdam Ahoy'da
12 Nisan'da Düsseldorf PSD Bank Dome'da
19 Nisan'da Viyana Wiener Stadthalle'de
26 Nisan'da Stuttgart Porsche Arena'da
4 Mayıs'ta Hamburg Barclays Arena'da
11 Mayıs'ta Londra O2 Arena'da
28 Mayıs'ta Berlin Uber Arena'da
30 Mayıs'ta Münih Olympiahalle'de
1 Haziran'da Zürih Hallenstadion'da sahne alacak.
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Turnenin bilet satışları bugün itibarıyla başladı.
Fotoğraflar: DepoPhoto
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