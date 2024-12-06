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        Haberler Bilgi Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Aralık 2024 mazot gübre desteği parası yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Açıklama geldi!

        Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 323 milyon 734 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi hakkında açıklamada bulundu. Açıklama sonrasında aralık ayı tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. İşte tarımsal destek ödemeleri ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 21:23 Güncelleme: 06.12.2024 - 21:23
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        • 1

          Tarımsal destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamaları sonrasında yeniden gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden 323 milyon 734 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. İşte mazot ve gübre desteğinde son gelişmeler...

        • 2

          TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATIRILDI MI?

          Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulunuldu.

        • 3

          Yapılan açıklamada, "Kırsal kalkınma yatırım desteği 156 milyon 829 bin 266 lira, hayvan gen kaynakları desteği 104 milyon 856 bin 650 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği 52 milyon 979 bin 987 lira, çiftlik muhasebe veri ağı desteği 4 milyon 866 bin lira, mazot ve gübre desteği 2 milyon 868 bin 97 lira, atık desteği 1 milyon 334 bin lira olmak üzere toplam 323 milyon 734 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." denildi.

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