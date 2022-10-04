TARIM VE ORMA BAKANLIĞI BU SENE SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK REHABİLİTASYON VE BAKIM STRATEJİSİNE ODAKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz hayvanlar için bakımevi yapılması, kısırlaştırma ve rehabilitasyon ile güvenli ve sağlıklı şekilde yaşamalarını sürdürebilmeleri için mevzuat düzenlemeleri ile beraber mali desteklere odaklandı.