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Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi kaçta?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan 118 işçi alımı ile ilgili beklenen zaman geldi çattı. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın başvuru yaptığı işçi alımı bugün gerçekleştirilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

04.10.2021 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi kaçta

20-24 Eylül tarihleri arasında başvuruları yapılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınacak olan 118 işçi başvuruları ile ilgili kura çekimi için heyecan dorukta. Kazananlar sınava tabi tutulmadan Bakanlıkça doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak. Kura çekimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.

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