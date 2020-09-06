Orman yangınlarında son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün Türkiye'de 24 yangın çıktığını, bunun 13 tanesinin kontrol altına alınıp, 8 tanesinin tamamen söndüğünü açıkladı. Pakdemirli yangınların 3'nün halen devam etmekte olup söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Ayrıntılar geliyor...