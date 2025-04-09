Tarım Kredi Marketlerde, 9-23 Nisan tarihleri arasında geçerli yeni indirimler duyuruldu. Marketin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşılan kampanya, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kapsayarak tüketicilerin ilgisini çekti. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market 9-23 Nisan aktüel kataloğu...