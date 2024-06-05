Tarım Kredi Kooperatif Market, 7 Haziran'a kadar geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Haziran ayına özel katalogda, gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev ihtiyaçları gibi çeşitli kategorilerde pek çok ürün yer alıyor. İndirimlerden faydalanmak isteyenler için Tarım Kredi Market indirimlerini bir araya getirdik. İşte, 5-7 Haziran 2024 Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler fiyatları listesi...