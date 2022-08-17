Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1400’e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini en iyi şartlarda tüketicilerle buluşturuyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken, ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ediyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkân ve fırsatları kullanılarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.