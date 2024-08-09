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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif market 9 Ağustos 2024: Bu hafta kuru bakliyat, atıştırmalık, et ve hijyen ürünleri satışta

        Tarım Kredi Kooperatif market 9 Ağustos 2024: Bu hafta markette neler var?

        Tarım Kredi Kooperatif market 27 Temmuz-9 Ağustos arasında birçok ürünü satışa çıkardı. Bu hafta beyaz peynir, sucuk, yoğurt, yeşil mercimek, ayran gibi farklı onlarca gıda ve temizlik ürünü raflardaki yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 9 Ağustos 2024 aktüeli ile indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:50
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          Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 27 Temmuz'da başlayan indirimler 9 Ağustos günü sona eriyor. Bu hafta kahvaltılık, kırmızı et, atıştırmalık ve temizlik ürünlerinden olmak üzere onlarca ürünün satışı devam ediyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market 9 Ağustos 2024 aktüeli ile indirimli ürünler...

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