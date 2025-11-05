Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif 7-10 Kasım 2025 Market indirimleri belli oldu! Kasım ayına özel bu hafta Tarım Kredi indirim kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

        Tarım Kredi Kooperatif Market 7-10 Kasım kataloğu yayında! Bu hafta Tarım Kredi Market'te neler var?

        Tarım Kredi Market, 7-10 Kasım tarihleri arasında geçerli "Kat Kat Fırsat" kampanyasıyla kasım ayının ilk haftasına hızlı bir giriş yaptı. Zeytinyağı, tavuk, sucuk, bebek bezi ve daha fazlası raflarda yerini aldı. İşte 7-10 Kasım 2025 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimleri güncel liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 23:34 Güncelleme: 08.11.2025 - 08:29
          Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi aktüel kataloğu ile paylaşıldı. Tarım Kredi Marketlerde birçok farklı ürün indirimli fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Tarım Kredi Marketlerde 7-10 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak fırsatlar yayımlandı. İşte kasım ayına özel güncel Tarım Kredi Kooperatif aktüel broşürü...

        11 yaşındaki otizmli Veysel için nefesler tutuldu... 72 saat geride kaldı!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Adana'da hırdavat dükkanında yangın çıktı
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
