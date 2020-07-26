DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tarım aracını kendisine vermediğini iddia ettiği amcası Dursun Atan'ı av tüfeğiyle vurup öldüren Ali Atan (40),yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli'ye bağlı Karakavuz Köyü'nde meydana geldi. Üç hafta önce cezaevinden çıkıp köye yerleşen Ali Atan, patpat olarak tabir edilen tarım aracını vermeyen amcası Dursun Atan'ı av tüfeğiyle başından vurarak, öldürdü. Olayın ardından ormanlık alana kaçan Ali Atan, jandarma tarafından gizlendiği yerde yakalandı.

Gözaltına alınan ve 96 suç kaydı olduğu öğrenilen Ali Atan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Atan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atan, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, 'Kaza' diye cevap verdi.