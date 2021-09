Tarık Akan anılıyor 0:00 / 0:00

Tarık Akan, vefatının 5'inci yılında anılıyor.

16 Eylül 2016'da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tarık Akan için düzenlenen anma törenlerinden biri 'Tarık Akan Toplantıları 3' oldu.

Kastamonu Üniversitesi Fen - Edebiyat Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün katkılarıyla düzenlenen 'Tarık Akan Toplantıları 3', 'Dil ve Anlam' sempozyumu başladı. Program kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen 'Uluslararası Dil ve Anlam Sempozyumu'nun sunuş konuşmasını Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz yaptı.

Sempozyumların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aziz, "Katılımcılara hoş geldiniz diyorum ve onları da en içten duygularımla selamlıyorum" dedi.

Rutkay Aziz, vefatının 5 inci yılında anılan Tarık Akan'ın başarılı bir sinema oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir kişilik de olduğunu ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu ise konuşmasında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen sempozyumun konusunun "Dil ve Anlam" olarak belirlendiğini anımsattı. 'Dil ve Anlam' başlığının bütün akademik disiplinleri doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Keseroğlu, özellikle bilgi ve belge yönetimi alanında bilgi kaynağını nitelemeden bilgiye erişime kadar hemen her alanda anlam konusunda ince bir duyarlılığın kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu, "Her akademik disiplin, her birim dille kurulur ve dille gelişir. Dil, içinde bulunduğu kültürle gelişirken aynı zamanda kültürü de biçimleyen en temel ögelerin başında gelir. Çünkü dil anlamdır, dil kültürdür, dil düşüncedir, dil mantıktır, dil bilgidir, dil coğrafyadır, dil bilimdir, dil her şeydir. Dil aynı zamanda doğan, yaşayan ve ölen canlı yapıda bir organizmadır" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de bilgi ve belge yönetimi alanı ile dil kullanımı konularında çeşitli sorunların bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Sacit, ABD ve Kanada gibi ülkelerden örnekler vererek bilgi ve belge yönetimi alanının kütüphane, arşiv ve bilgi merkezleri dermesinde bulunan kaynaklarla bir anlam bütünü içinde, kullanıcının bilgiye erişimini sağlamak üzere tasarlanması gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Keseroğlu, sinema oyunculuğu ve belgesel yönetmeliğinin yanında, kütüphanelerin kurulup gelişmesi yönünde katkılar da sunan Tarık Akan'ı ölümünün 5'inci yılında saygıyla andıklarını sözlerine ekledi.