BKM yapımı 'Adile' filminde, Türk sinemasının efsanevi ismi Tarık Akan, genç oyuncu Çetin Lale tarafından canlandırılacak. Kendine has oyunculuk tarzı, etkileyici duruşu ve beyazperdede bıraktığı izlerle yıllar boyunca geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akan, 'Adile' filminde Çetin Lale’nin yorumuyla yeniden hayat bulacak.

İLK YORUM: SADECE BENZEMEK YETMEZDİ

Çekimlerden paylaşılan ilk görüntülerde Çetin Lale’nin Tarık Akan’a olan fiziksel benzerliği dikkat çekti. Oyuncunun görünüşü ve ifadesindeki yakınlık görenleri şaşırttı. Lale, rolün kendisinde bıraktığı etkiyi şu sözlerle anlattı: Sadece bir sanatçıyı değil, bir dönemin ruhunu canlandırmak… Derin bir sorumluluk hissettim. Dış görünüş vitrinse, asıl hikâye rafların ardında gizliydi. Ben ikisini birleştirmeye çalıştım.

Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce profesyonel basketbolcu olan Çetin Lale, 2016 – 2018 arasında Bilecik Belediyesi ve Fethiye Belediyesi takımlarında forma giydi.

Çetin Lale

Profesyonel basketbol geçmişiyle dikkat çeken Çetin Lale, bu fiziksel disiplinin sahnedeki dengesine katkı sağladığını belirtti: Basketbol bana anda kalmayı öğretti. Kamera karşısında da bu çok kıymetli.

Tarık Akan (1949 - 2016)

Sette geçen süreci ise nostaljik bir zaman yolculuğu olarak tanımlayan oyuncu, yönetmen Çağan Irmak ile çalışmayı ise şöyle özetledi: Sadece bir filmi değil, bir ruhu yaşattı bize.

'Adile' filmi, sadece Adile Naşit’in hayatını değil, onun dönemiyle özdeşleşen büyük isimlerin anılarını da beyazperdeye taşıyacak. Tarık Akan’ın unutulmaz karakterine hayat veren Çetin Lale, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.