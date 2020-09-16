Tarık Akan anılıyor

Tarık Akan, vefatının dördüncü yılında anılıyor.

Tarık Akan, 16 Eylül 2016'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Akan, Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'na defnedildi.

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