Türkiye’nin ilk oda operası olma özelliğini taşıyan Brooklyn Chamber Opera tarafından sahnelenen ‘komik opera’ La Serva Padrona, All Saints Moda Kilisesi’nde seyirci karşısına çıkıyor. 18 Mayıs ve 1 Haziran’da gerçekleşecek performansların biletleri satışa çıktı

HABERTURK.COM

Barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden Giovanni Battista Pergolesi’nin bestelediği, ‘komik opera’ türünün tarihteki ilk örneği olan La Serva Padrona (Hanım Olan Hizmetçi), 18 Mayıs ve 1 Haziran’da All Saints Moda Kilisesi’nde sahnelenecek.

Performansların biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Devrimciliğiyle opera tarihinde fırtınalar koparmış La Serva Padrona, kuruculuğunu Cihan Uçan’ın yaptığı, Türkiye’nin ilk oda operası olma özelliğini taşıyan Brooklyn Chamber Opera tarafından Karyatid Sahne ortaklığıyla seyirciyle buluşuyor.

Eser, uzun ve ciddi operalar arasında insanların kafasını dağıtmasını sağlayan ve eğlendiren ilk opera örneği olarak kabul ediliyor ve günümüzde dünyanın prestijli opera salonlarında sahnelenmeye devam ediyor.

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