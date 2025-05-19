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        Haberler Dünya Tarihi telefon trafiği: Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme | Dış Haberler

        Tarihi telefon trafiği: Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın önce Rusya lideri Putin ardından da Ukrayna lideri Zelenskiy'le telefonda görüşeceğini duyurdu. Beyaz Saray, Trump-Putin telefon görüşmesinin sürdüğünü bildirdi. Görüşmelerin ardından açıklama Beyaz Saray'dan ya da Trump tarafından yapılacak. Beyaz Saray'a göre ikincil yaptırımlar dahil her şey masada.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 17:05 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:38
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        Trump, Putin ve Zelenskiy arasında büyük görüşme
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        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmeyen liderler zirvesinin ardından bugün Rusya lideri Putin'i aradı. Görüşme sürüyor. Trump daha sonra da Ukrayna lideri Zelenskiy'i arayacak.

        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesini isteyen ve temaslarını sıklaştıran Trump'ın "Rusya'ya karşı sabrının tükenmek üzere olduğu" belirtilirken, Başkan Yardımcısı Vance de Rusya ve Ukrayna arasındaki çözümün 'çıkmazda' gözüktüğünü belirtti.

        Vance'ten Trump-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama
        Vance'ten Trump-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama

        İkincil yaptırımlar dahil her şeyin masada olduğunu vurgulayan Beyaz Saray, Trump'ın Putin'le yüz yüze de görüşebileceğini açıklarken bu açıklamaya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok" cevabını verdi.

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