DSİ 21'inci Bölge Müdürlüğü'nün Söke Regülatörü'nün önünde çöpler birikmesin diye 2016 yılında doğru bir proje olan yüzer bariyer tesisini kurduğunu ve işlevsel hale getirdiğini ifade eden Bahattin Sürücü, sözlerini şöyle tamamladı: "Çöplerin denize gitmesini engelleyen bu proje bir süre devam etti. Ancak bariyer yıllardır atıl bir şekilde kıyıda işlevsiz olarak duruyor. Eğer bu yüzer bariyer sistemi, Taşköprü'nün arkasına kurulursa hem katı atıkları tutacak hem de köprünün yıkılma tehlikesini önleyecektir."