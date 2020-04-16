Tarihi sessizlik yaşayan Eminönü'nün esnafı "ekmek kavgası"na devam ediyor

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarihi Yarımada'nın kalbinde yer alan, her gün yüzbinlerce insanın uğradığı Eminönü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan tedbirler nedeniyle tarihi bir sessizliğe büründü.
Koronavirüsle mücadele tedbirlerinin ticari olarak en çok etkilediği bölgelerden olan Eminönü'nün esnafı, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Eminönü'nün simge mekanlarından olan Mısır Çarşı'sının Çiçek Pazarı çıkışında yer alan ve "Kotçular Çarşısı" olarak bilinen sokakta 30 yıldır esnaflık yapan İsmail Tombul, tüm zorluklara rağmen kepenkleri kapatmadığını söyledi.
62 dükkanın yan yana yer aldığı çarşıda her gün dükkan açan birkaç esnaftan olan Tombul, İstanbul'a geldiğinden bu yana ticaretin en durağan haliyle karşı karşıya olduklarını belirtti.
Tombul, kişisel hijyen ve güvenlik önlemlerine özen gösterip her gün çalışmaya devam ettiğini aktararak, "1985'te Giresun'dan geldim. 1989'da bu çarşının kurucuları arasında yer aldım. 30 yıldır aynı insanlarla esnaflık yapıyorum. 30 yıldır kepenkleri hiç indirmedim. Buraya gelerek üç-beş parça satış yapıyoruz. Allah bereket versin. Sosyal mesafeyi koruyarak, rızkımızı kazanmaya devam ediyoruz. Sabahları özel arabayla gelip akşam da otobüsle gidiyorum. Zaten otobüslerde de artık kimse olmuyor." diye konuştu.
Eminönü esnafının en zor günlerini yaşadığını dile getiren Tombul, şunları söyledi:
"Tarihte görülmemiş bir şey. Burada 80-90 yıldır aileleriyle ticaret yapan tanıdıklarımız var. Depremde ya da darbelerde dahi böyle bir şey görülmemiş. İnsanların tabii ki can güvenliği önemli. Buralara gelmemeleri bir yönden iyi. Şükürler olsun, devletimiz birçok güvenlik önlemini aldı. Sağlıkta dünyanın ilerisindeyiz."
- "Ticaretin devam etmesi için mücadele ediyoruz"
Tahtakale Caddesi'nde gözlük ve lens malzemeleri satan Murat Can da satışlar durma noktasına gelmesine rağmen, her gün iş yerini açtığını anlattı.
Eminönü'nün İstanbul'daki ticari akışta önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Can, "Bizler ticaretin devam etmesi için mücadele ediyoruz. Ticaretin burada tamamen durması, insanları daha da kötü etkileyecektir. Biz de kendi güvenliğimizi sağlayarak, maske ve eldivenle alışverişe devam ediyoruz. Buradaki birçok esnafın hizmet vermeye devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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