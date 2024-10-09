Tarihi konakta defineci talanı

Kars'ın tarihi simgelerinden, 19. yüzyıl başlarında son dönem Osmanlı mimari tarzında inşa edilen ve 26 Şubat 2005 tarihinde tescilli taşınmaz kültür varlığı ilan edilen Ahmet Tevfik Paşa Konağı, defineciler tarafından delik deşik edildi.

19. yüzyıl ortalarında kentte valilik yapan Ahmet Tevfik Paşa'nın oturduğu iki katlı, dikdörtgen planlı ve cumbalı olan konak, defineci talanı ve bakımsızlık nedeniyle harabeye dönmüş durumda.

Kars'ın en önemli noktalarından birisi olan Bedesten Bölgesi'ndeki tarihi hamamların yanı başında bulunan tarihi binanın durumu vatandaşların tepkisini çekiyor.

Maketinin Peynir Müzesi'nde sergilendiğini, aslının ise sahipsizlikten yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan vatandaşlar, şunları söyledi:

"Aslı yıkılıyorken, maketi müzede sergileniyor. Böyle bir şey var mı? Aslını restore etmek, her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği şehirde çok mu zor? Neden her hangi bir önlem alınmıyor? Tarihi konağın turizme kazandırılması çok mu zor? Burası defineciler tarafından delik deşik edilmiş. Dört duvarı kalmış, valimizin tarihi konağı Kars turizmine kazandıracağına inanıyoruz. İnşallah biran evvel önlem alınır."