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        Haberler Spor Diğer Güreş Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 663'üncü randevu yarın ön eleme müsabakalarıyla başlıyor - Diğer Haberleri

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 663'üncü randevu yarın ön eleme müsabakalarıyla başlıyor

        Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilen, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, müsabakalar yarın 28 başpehlivanın ön eleme karşılaşmalarıyla başlıyor. Bu yıl ilk kez uygulanan lig usulüyle katılımın sağlandığı güreşlere 14 boyda 852 pehlivan, derece yapabilmek için katılım sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:59
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        Kırkpınar'da ön elemeler başlıyor
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        Yağlı güreşin olimpiyatı olarak değerlendirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pehlivanlar 663'üncü kez dualı çayıra çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından organize edilen, Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl ilk kez uygulanan 'Lig usulü' formatta, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 14 boyda 852 pehlivan, derece yapabilmek için ter dökecek.

        GÜREŞLER BU YIL BİR GÜN ERKEN BAŞLIYOR

        Büyük organizasyonda, her yıl cuma günü başlayan güreşler, bu yıl bir gün önceden start alıyor. Başpehlivanlık kategorisinde belirlenen 40 kişilik kontenjandan, piyasa güreşlerinde topladıkları puanlarla ilk 32'ye giren güreşçiler, Kırkpınar'a direkt katılmaya hak kazandı. Kalan 8 başpehlivan ise yarın Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek ön eleme turuyla belirlenecek. Toplam 28 başpehlivanın saat 13.00'da el bağlayacağı ön eleme karşılaşmaları sonucu, Kırkpınar'da güreşecek 40 başpehlivan belirlenmiş olacak.

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        MİMAR SİNAN'DA KAYITLAR YARIM GÜN

        Öte yandan, Kırkpınar’da önceki yıllarda güreşçilerin 2 gün süren kayıtlarına ev sahipliği yapan Mimar Sinan Spor Salonu, bu yıl sadece yarım gün kullanılacak. Lig usulü sisteme geçilmesi nedeniyle organizasyona katılmaya hak kazanan 852 güreşçi, 4 temmuz perşembe günü saat 08.30 ile 12.00 arasında Mimar Sinan Spor Salonu’na gelerek hem kayıtlarını yaptıracak, hem de kuralarını çekip tartıya çıkarak son kontrollerini gerçekleştirecek.

        AĞA KARŞILAMA CUMA GÜNÜ

        663’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ana program ise 5 Temmuz Cuma günü Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’in saat 10.00’da geleneksel karşılama töreniyle başlayacak. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve beraberindekilerle karışlanacak Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’in de aralarında bulunduğu kortej Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak. İstiklal Marşı ve beraberinde Kırkpınar Marşı’nın okunmasının ardından kortej pehlivanlar mezarlığını ziyaret edip, Adalı Halil ve Kara Emin'in kabirlere çiçek sunulup dua edilecek. Saat 12.00’de ise Eski Cami’de mevlit okutulacak.

        MİNİK GÜREŞÇİLER ÇAYIRA ÇIKACAK

        Kırkpınar'da güreş takvimi ise Cuma günü saat 14.00’da Sarayiçi Er Meydanı’nda Minik boyda pehlivanların çayıra salınmasıyla başlayacak. Aynı gün minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta ve başaltı boylarında pehlivanlar çayıra çıkarak güreş tutacak.

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        AÇILIŞ TÖRENİ

        Aynı gün saat 18.00’da yağlı güreşlerin açılış seremonisi yapılacak. Açılış programı kapsamında Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Edirne Valisi Yunus Sezer birer konuşma yapacak. Program sonunda güreşlere katılan pehlivanlar geçiş yapacak.

        AĞALIK İHALESİ VE FİNAL GÜREŞİ SON GÜN

        6 Temmuz Cumartesi günü güreşlerin devam edeceği Sarayiçi’nde akşam 21.00’de şarkıcı Bengü, hayranlarıyla buluşup konser verecek. Yağlı güreşlerin son gününde ise 7 Temmuz pazar günü final karşılaşmaları sabah saat 09.00’da başlayacak. Saat 15.00’da 2025 yılı 664’üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, Ağalık Koç İhalesi yapılacak ve ardından büyük Türk bayrağı açılıp statta gezdirilecek. Kırkpınar’ın son günü başpehlivanlık final güreşi ve ardından ödül töreni ile sona erecek.

        MÜSABAKA USUL VE ESASLARI

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun yayınladığı Yağlı Güreş Müsabaka Talimatı'nda, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde müsabaka, kura ve eşleme usul ve esasları ise şöyle belirlendi:

        "Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde lig usulü gereği başpehlivanlik boyunda ilk 32' ye giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci torba, ikinci sekiz ikinci torba, üçüncü sekiz üçüncü torba, dördüncü sekiz de dördüncü torbayı oluşturacak. Dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelecek olan 8 pehlivan, 6 Temmuz Cumartesi günü ilk tur güreşi yapacak. Bu turun galipleri dördüncü torbayı oluşturacak. Bu torbalar arasında birinci ve dördüncü torba, ikinci ve üçüncü torba arasında kura çekimi ile elemeler yapılacak. Bu turdan sonraki kura çekiminde tur atlayan pehlivanlar içerisinde ligde sıralaması daha yüksek olan ilk sekiz birinci torbada, diğer sekiz pehlivan da ikinci torbada yer alacak. Çeyrek final ve takip eden turlarda tek torbada karışık kura uygulaması yapılacak."

        BAŞPEHLİVANA 550 BİN LİRA ÖDÜL

        Edirne Belediyesi tarafından 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanına bu yıl 550 bin TL'lik para ödülü verecek. Başpehlivan ikincisine 275 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 140'ar bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak.

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