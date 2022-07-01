Sabahın erken saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağlayan minik 1 boy pehlivanları, güreşmeye başladı. Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle ilk gün müsabakaları akşam saatlerinde sona erecek. Yarın başaltı ve baş boylarındaki güreşlerle devam edecek olan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.
2 bin 475 pehlivan güreşecek
Bu yıl minik 1 boyda 141, minik 2 boyda 169, teşvik 1 boyda 186, teşvik 2 boyda 180, tozkoparan boyda 192, ayak boyunda 218, deste küçük boyda 251, deste orta boyda 198, deste büyük boyda 100, küçük orta küçük boyda 428, küçük orta büyük boyda 125, büyük orta boyda 135, başaltında 98, baş boyunda ise 54 pehlivan mücadele edecek.
Başpehlivan pazar günü belli olacak
3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boylarda 2 bin 475 pehlivanın mücadelede vereceği güreşlerde, 54 başpehlivan da rakibinin sırtını yere getirmek için kıran kıran mücadele verecek.
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