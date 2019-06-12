12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul’un en eski fabrikalarından biri olan ve 1800’lerin başında kurulan Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası yeniden gündemde. 2000’lerin başına kadar faaliyetini sürdüren tarihi fabrikayı 2005 yılında, Özelleştirme İdaresi’nden 29 milyon 750 bin dolara satın alan Yıldırım Holding, yaklaşık 183 bin metrekarelik arazinin, tescilli yapılar ve ağaçlık alan dışındaki kısma otel ve villalar yapmayı planlıyor.
İstanbul Boğazı’nın kenarında yer alan son derece kıymetli arazi ve tarihi yapılar uzun zamandır çeşitli diziler, film ve reklam filmleri için platform olarak kullanılıyordu. Arazide 30’a yakın fabrika binası bulunuyor. Bu binalardan 25’i ve yaklaşık 10 bin ağaç tescillenmiş durumda.
Holding yetkilerinin daha önce yaptığı açıklamaya göre arazinin yaklaşık 30 bin metrekarelik kısmını tescilli binalar oluşturuyor. 30 bin metrekarelik kısmında ise inşaat izni bulunuyor.
Holding’in yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Yıldırım’ın eşi Serpil Yıldırım daha önce yaptığı bir açıklamada “Biz buranın dokusunu bozmayacağız. Hem tarihi kimliğin korunacağı hem de platoların devam edeceği bir plan oluşturduk. İçinde otel de var, arka tarafta villalar da, sanat kompleksleri de” demişti.
Yıldırım Holding
Yıldırım Şirketler Grubu’nun temelleri, Sivaslı Garip Yıldırım’ın, 1963 yılında Samsun’da kurduğu Garip Yıldırım ve Oğulları adlı küçük bir inşaat malzemesi şirketi ile atıldı. Yıldırım ailesinin yüzde yüz sahibi olduğu özel bir şirket konumundaki Yıldırım Grup, 1980 yılından bu yana ailenin ikinci kuşağı olan Ali Riza, Yüksel ve Mehmet(vefat 2017) Yıldırım kardesler tarafından yönetildi. Yıldırım Grup, 2008 yılında İsveç’te ilk uluslar arası yatırımını gerçekleştirdi. Yıldırım Holding’in kenti internet sitesindeki tanıtımında şöyle deniyor; “Merkezi İstanbul’da bulunan ve dünyanın 4 kıtasında 21 ülkede, 11 farklı sektörde faaliyet gösteren küresel bir güç konumuna erişmiştir.”
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