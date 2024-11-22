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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Tarihi enstrümanlarla oda müziği ziyafeti CRR'de

        Tarihi enstrümanlarla oda müziği ziyafeti CRR'de

        Sitkovetsky Trio, Savaşın gölgesinde şekillenen insan duygularını ve sanatsal direnişi, oda müziğinin zarafetiyle sunacakları bir repertuvarla 27 Kasım Çarşamba akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nu sahnesinde olacak. Konserde Alexander Sitkovetsky'nin 1679 yapımı Parera Stradivarius kemanı ile Isang Enders ise 1720 yapımı Carlo Tononi viyolonseli ise eserleri yorumlayacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 00:31 Güncelleme: 22.11.2024 - 00:31
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        Tarihi enstrümanlarla oda müziği ziyafeti
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        Günümüzün en seçkin piyano üçlülerinden Sitkovetsky Trio, Savaşın gölgesinde şekillenen insan duygularını ve sanatsal direnişi, oda müziğinin zarafetiyle sunacakları bir repertuvarla 27 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nu sahnesinde olacak. Konserde Alexander Sitkovetsky'nin 1679 yapımı Parera Stradivarius kemanı ile Isang Enders ise 1720 yapımı Carlo Tononi viyolonseli ise eserleri yorumlayacak.

        Alexander Sitkovetsky (keman), Isang Enders (viyolonsel) ve Wu Qian (piyano)'dan oluşan Sitkovetsky Trio CRR’de verecekleri konserde, klasik müzik repertuvarının önemli eserlerini ve oda müziğinin nadide örneklerini yorumlayacak. Konser programında Cécile Louise Chaminade, Maurice Ravel ve Dmitri Shostakovich'in piyanolu üçlülerinden oluşuyor. Chaminade’ın Piyanolu Üçlü No. 2, Op. 34 adlı eseri, dönemin kadın bestecilerine yönelik önyargılara karşı sanatsal bir direnişin ifadesi olarak öne çıkıyor. Ravel'in I. Dünya Savaşı'nın gölgesinde tamamladığı Piyanolu Üçlü, La Minör ise sanatçının kendi ifadesiyle “çılgın kahramanca öfke” dolu bir enerji taşıyor. Shostakovich'in Piyanolu Üçlü No. 2, Op. 67eseri ise, yakın arkadaşı Ivan Sollertinsky'nin genç yaşta ölümüne bir ağıt olarak bestelenmiş ve II. Dünya Savaşı'nın derin izlerini yansıtan etkileyici bir eser olarak sunulacak.

        Sitkovetsky Trio 2007 yılında Yehudi Menuhin Okulu'nda eğitim gören Alexander Sitkovetsky, Wu Qian ve Leonard Elschenbroich tarafından kuruldu. BBC Müzik Dergisi Oda Müziği Ödülü, Uluslararası Commerzbank Oda Müziği Ödülü ve Nordmetall Oda Müziği Ödülü gibi birçok prestijli ödüle sahip olan topluluk, Wigmore Hall, Concertgebouw, Lincoln Center gibi dünyanın önde gelen salonlarında performans sergiledi.

        Konserinin biletleri CRR gişesi ve Biletix’ten satışa çıktı.

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        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #crr
        #Sitkovetsky Trio
        #konser
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