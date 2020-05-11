Tarihi çarşıların açık kalıp kalmamasına kurallara uyulma oranına göre karar verilecek - EDİRNE

Osmanlı Devleti'ne yüz yıla yakın başkentlik yapan kentte, ecdat yadigarı Alipaşa, Bedesten ve Arasta çarşıları kontrollü olarak hizmete girdi.Koronavirüs tedbirlerinin sıkı şekilde uygulandığı çarşılara girişte herkesin ateşi ölçülürken, maskesi olmayan vatandaşlar çarşıya alınmıyor.Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir sürenin ardından hizmete başladıklarını ve gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.İlk haftayı deneme haftası gibi gördüklerini belirten Sanış, "Bu hafta başladığımız kontrollü dönüşe esnafımız ve halkımız ne kadar uyacak göreceğiz. Çarşıların açık kalıp kalmayacağı kurallara uyma durumuna göre bakılacak. Salgın sona erene kadar maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına herkes uymalı." dedi.- Çarşılar doğal havalandırmalıÇarşıların yüz yıllar öncesinden doğal havalandırmalı şekilde yapıldığını ve çarşı içlerinde sürekli temiz hava dolaştığını belirten Sanış, şöyle devam etti:"Ecdadımız 600 yıl önce bu alışveriş merkezlerini yapmış. Bu yapıları doğallığını koruyacak şekilde yapmış. Yazın serin kışın ise çarşılarımız sıcak oluyor. Bu dönemde de herhangi bir şekilde iklimlendirme ya da yapay bir havalandırma sistemi kullanılmıyor.Çarşımız kapılarından ve tavanda bulunan camlarından sürekli olarak içeriye temiz hava sirkülasyonu sağlıyor. Çarşıya gelecek vatandaşlarımızın içinde herhangi bir şüphe kalmasın, Edirnelileri çarşımıza alışverişe bekliyoruz."- Esnafa koruyucu malzeme dağıtıldıEdirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da belediye olarak çarşıların dezenfekte işlemlerini yaptıklarını ve esnafa koruyucu ekipman dağıttıklarını ifade etti.Esnaflara gerekli desteği verdiklerini dile getiren Gürkan, "Esnaflarımız salgın dolayısıyla zor günler yaşadı. İnşallah işleri en kısa sürede düzelir. Tabii ki sağlık tedbirlerini atlamayarak bu yapılmalı. Çarşılarımıza ateş ölçer, maske, kolonya ve el dezenfektanı dağıttık. Bu günleri birlik ve beraberlikle aşacağız." diye konuştu.Esnaf Güler Topçu ise tedbirler kapsamında kapalı olan iş yerlerini sağlık önlemlerini alarak açtıklarını belirterek, "Çarşılarımız her zaman ilgi görmüştür. Bu dönemde de gerekli tedbirlere uyarak hizmet vereceğiz. İnşallah işlerimiz en kısa sürece güzelleşir." dedi.
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