Tarihi Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor
Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan tarihi Ardahan Kalesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor
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Ardahan'ın sembolü kale ve çevresindeki tarihi yapılarda bayram öncesi temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, tarihi geçmişinin Selçuklulara dayandığı tahmin edilen ve tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'ni turizme kazandırmak için çalışmaları sürüyor.
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Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan kale, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Ardahan Kalesi'nin kentin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.
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Bu değerin daha iyi bilinmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Dede, "Ardahan Kalesi'nin ziyareti her geçen gün artıyor. Bu bayramda da bu artışın olacağını öngörüyoruz. Sadece üç gün içinde yaklaşık 2 bin kişinin ziyaretini bekliyoruz" dedi.
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Kale içindeki çevre düzenlemesi ile temizliğin yapıldığını ifade eden Dede, "Kale şu an bayrama hazır hale getirildi. Kaleyi görmek isteyenlerin memnun ayrılması için uğraş veriyoruz.
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Çevre ve düzen bakımında bize gelen tepkiler çok olumlu. Bizim amacımız tarihi kalelerimizi daha çok kitlelere aktarmak. Bu manada Ardahan turizmine önemli katkı sunmuş olacağız" bilgisini paylaştı.
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