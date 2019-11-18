Savur ilçesinin de birçok güzelliği barındırdığını ifade eden Türker, "Mardin'in tarihi ve kültürünü yansıtmasının yanı sıra eşsiz bir doğaya da sahip. Herkesin bu güzelliği görmesini istiyoruz. Şu an öyle bir renk cümbüşü var ki; belki Türkiye'nin birçok noktasından tahmin edilemeyecek kadar çok güzel. Sonbaharın Mardin ve Savur için kaçınılmayacak bir mevsim olduğunu vurguluyoruz" diye konuştu.