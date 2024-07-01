Ekip, en ikna edici olanın, yaratığın kafasında bulunan segmentasyon olduğunu iddia ediyor. Mikami, "Bu özellik hiçbir omurgalı soyunda bilinmiyor, bu da omurgasız bir akrabalık olduğunu gösteriyor" dedi.

Tully canavarının nereye ait olduğuna karar vermek önemli çünkü tür o kadar sıra dışı ki, hangi gruba dahil olursa olsun çeşitliliğini artıracak ve o grup hakkındaki düşüncelerimizi değiştirecek.

Kaynak: Live Science