tarhana çorbası tarifi

Hastalara şifa olan Tarhana çorbasını sevmeyen oldukça azdır. Çok faydalı ve pratik bir çorba çeşididir. Doğal antibiyotik ve enerji verir. Çorba olarak ne pişireyim diye kararsız kaldıysanız işte size lezzetli Tarhana Çorbası. Şimdiden afiyetler olsun efendim.

Tarhana Çorbası Malzemeler:

3 yemek kaşığı ev tarhanası

1 yemek kaşığı nane

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kırmızı pul biber

Tuz

Tarhana Çorbası Nasıl Yapılır?

Tencereye nane, salça, diğer baharatlar ve sıvı yağı alalım.

Tarhanaları ekleyip topaklanma olmaması için sürekli karıştıralım.

Dilerseniz tarifinize tereyağı ekleyebilirsiniz.

Suyu az az ekleyelim ve çırpma işlemine devam edelim. Tel çırpıcıyla bu işlemi yapabilirsiniz.

Kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra 5 dakika pişirelim.

Ocaktan alıp dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.