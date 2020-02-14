Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçın yemeklerde ve tatlılarda kullanılan bir baharattır. Çin ve Seylan tarçını olarak iki çeşittir. Her açıdan benzerdirler, ancak; Seylan tarçını daha tatlıdır, zor bulunur ve Çin tarçınına göre daha lezizdir. Tarçın sağlık açısından da oldukça faydalı etkilerde bulunmaktadır.

Tarçının faydaları:

Günde yarım çay kaşığı tarçın tüketmek, kötü kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.

Tip 2 diyabet hastalarında insülin üretimini yükselterek kan şekerinin düşmesini sağlar.

Tarçın yağı mantar hastalıklarında haricen kullanılır ve iyileşmesine yardımcı olur.

Tarçın lösemi ve lenfoma kanserlerinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemektedir.

Kanın normal pıhtılaşmasını sağlar bu sayede damar tıkanıklığını önlemede rol oynar.

Gerilim halinde ortaya çıkan baş ağrısı ve migren ağrılarına iyi gelir.

Kan şekerini dengede tutarak kilo vermekte yardımcı olur.

Tarçın kokusu, hafızanın güçlenmesine ve hatırlamaya yardımcı olmaktadır.

Pastörize olmayan içeceklerde bulunan E.Koli bakterisine karşı koruma sağlar.

Tarçın yağı kötü kokular içeren ve bunlara neden olan bakterileri öldürür.

Antioksidan etkisiyle, serbest radikallerle savaşarak kanserli hücre oluşumunu azaltır.

Tarçın çayı “huzursuz bağırsak sendromu” olarak adlandırılan sindirim sistemi rahatsızlığına fayda sağlar.

Tarçın çayı veya tarçın yağı haricen uygulayıp masaj yapmak, artrit ve osteoporoza bağlı ağrıların hafiflemesinde fayda sağlar.

Tarçın yağı, badem yağı ve zeytinyağı karıştırılarak masaj yapıldığında kas ağrılarını azaltarak iyileştirir.

Tarçın çayı antibakteriyel özelliği ile diş çürüklerini geciktirir, ağız içi bakterileri yok eder ve dişeti sağlığını korur.

Tarçın yağı sinek öldürmek içinde kullanılabilir.

Karıncalara karşı kullanılarak kaybolmalarını sağlar.

Yemeklere biraz tarçın serpmek uzun süre bozulmaması sağlanabilir.

Tarçın yağı, boğaz ağrısına ve kuru öksürüğe fayda sağlar.

Hafızayı güçlendirir. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur.

Manganez içermesi nedeniyle regl dönemi sancılarını hafifletir.

Yüksek oranda tarçın kullanmak yan etkiler oluşturabilir. Özellikle; kan şekeri için ilaç kullananlar tüketmemelidir. Çin tarçının içindeki bileşenler karaciğeri zorlayabilir. Ameliyat sırasında kan şekeri seviyesini düzenlemek zorlaşabilir, bu nedenle 2 hafta önceden alımı bırakılmalıdır. Tarçın yağı tek başına kullanılmamalıdır, başka yağlarla incelterek kullanmak yerinde olacaktır.