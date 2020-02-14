Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçın yemeklerde ve tatlılarda kullanılan bir baharattır. Çin ve Seylan tarçını olarak iki çeşittir. Her açıdan benzerdirler, ancak; Seylan tarçını daha tatlıdır, zor bulunur ve Çin tarçınına göre daha lezizdir. Tarçın sağlık açısından da oldukça faydalı etkilerde bulunmaktadır.
Tarçının faydaları:
- Günde yarım çay kaşığı tarçın tüketmek, kötü kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.
- Tip 2 diyabet hastalarında insülin üretimini yükselterek kan şekerinin düşmesini sağlar.
- Tarçın yağı mantar hastalıklarında haricen kullanılır ve iyileşmesine yardımcı olur.
- Tarçın lösemi ve lenfoma kanserlerinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemektedir.
- Kanın normal pıhtılaşmasını sağlar bu sayede damar tıkanıklığını önlemede rol oynar.
- Gerilim halinde ortaya çıkan baş ağrısı ve migren ağrılarına iyi gelir.
- Kan şekerini dengede tutarak kilo vermekte yardımcı olur.
- Tarçın kokusu, hafızanın güçlenmesine ve hatırlamaya yardımcı olmaktadır.
- Pastörize olmayan içeceklerde bulunan E.Koli bakterisine karşı koruma sağlar.
- Tarçın yağı kötü kokular içeren ve bunlara neden olan bakterileri öldürür.
- Antioksidan etkisiyle, serbest radikallerle savaşarak kanserli hücre oluşumunu azaltır.
- Tarçın çayı “huzursuz bağırsak sendromu” olarak adlandırılan sindirim sistemi rahatsızlığına fayda sağlar.
- Tarçın çayı veya tarçın yağı haricen uygulayıp masaj yapmak, artrit ve osteoporoza bağlı ağrıların hafiflemesinde fayda sağlar.
- Tarçın yağı, badem yağı ve zeytinyağı karıştırılarak masaj yapıldığında kas ağrılarını azaltarak iyileştirir.
- Tarçın çayı antibakteriyel özelliği ile diş çürüklerini geciktirir, ağız içi bakterileri yok eder ve dişeti sağlığını korur.
- Tarçın yağı sinek öldürmek içinde kullanılabilir.
- Karıncalara karşı kullanılarak kaybolmalarını sağlar.
- Yemeklere biraz tarçın serpmek uzun süre bozulmaması sağlanabilir.
- Tarçın yağı, boğaz ağrısına ve kuru öksürüğe fayda sağlar.
- Hafızayı güçlendirir. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur.
- Manganez içermesi nedeniyle regl dönemi sancılarını hafifletir.
Yüksek oranda tarçın kullanmak yan etkiler oluşturabilir. Özellikle; kan şekeri için ilaç kullananlar tüketmemelidir. Çin tarçının içindeki bileşenler karaciğeri zorlayabilir. Ameliyat sırasında kan şekeri seviyesini düzenlemek zorlaşabilir, bu nedenle 2 hafta önceden alımı bırakılmalıdır. Tarçın yağı tek başına kullanılmamalıdır, başka yağlarla incelterek kullanmak yerinde olacaktır.
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