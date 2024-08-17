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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Tansu Yan: Anadolu derbisini kazandığımız için mutluyuz - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Tansu Yan: Anadolu derbisini kazandığımız için mutluyuz

        Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yan, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç oldu. Anadolu derbisini kazandığımız için mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 22:50 Güncelleme: 17.08.2024 - 22:50
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        "Anadolu derbisini kazandık, mutluyuz"
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

        "ANADOLU DERBİSİNİ KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yan, "Bülent hocamız uçağa yetişmek için havaalanına gitti. Hocamız özellikle; 15 yıldır Türk futboluna hizmet etmiş olan Burak Hocayı can gönülden tebrik ettiğini iletti. Hocamız, Burak hocanın ileriki zamanlarda çok iyi teknik direktör olacağını, saha kenarına çok yakıştığını, futbol oynatmaya çalıştığını, kendisine güvendiğini özellikle belirtmemi istedi. Biz de Kayserisporlu futbolculara oyunu çirkinleştirmedikleri için, Anadolu derbisini çok güzel oynattığımız için biz de teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Birkaç taraftarın yaptığı çirkin olayı ne Kayserispor'a ne de Kayserililere mal ediyoruz. Anadolu derbisini kazandığımız için mutluyuz" dedi.

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