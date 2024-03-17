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        Haberler Gündem Teyit Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın "memur aylıkları" iddiasına ilişkin açıklama

        Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın "memur aylıkları" iddiasına ilişkin açıklama

        Eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatının kaleme alındığı "Fırtınalı Bir Yaşamöyküsü" adlı kitaptaki "Memurlar bu ay maaş almasın, ne olacak?" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Zamanın mevzuat tekniği açısından kendisinin maaş ödemelerini engellemesinin mümkün olmadığının altını çizen Çiller, "Benimle ilgili olarak gündeme getirilen iddianın, hatıralarını yayınlayan kabine arkadaşımın unutkanlığının eseri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:03
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        Tansu Çiller'den Cavit Çağlar'ın "memur aylıkları" iddiasına ilişkin açıklama
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        Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın hayatının kaleme alındığı "Fırtınalı Bir Yaşamöyküsü" adlı kitapta, eski başbakanlardan Tansu Çiller'e ilişkin bir iddia yer aldı. Kitapta DYP-SHP koalisyonu döneminde Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı olan Tansu Çiller'in Cavit Çağlar'a maaş ödemeleri konusunda "Memurlar bu ay maaş almasın, ne olacak?" dediği öne sürüldü. Kitapta yer alan bu sözler gündem olurken, Tansu Çiller'den konuya ilişkin açıklama geldi.

        Çiller, yazılı açıklamasında, 1991 seçimlerinden sonra kurulan DYP-SHP Koalisyon Hükümeti'nde Maliye Bakanı değil Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptığını belirtti.

        Maaş ödemelerinin bir kamu harcaması olduğunu anlatan Çiller, şöyle devam etti:

        "Bu harcamalar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yetkisi dahilindedir. Yani zamanın mevzuat tekniği açısından benim maaş ödemelerini engellemem mümkün değildir. Ayrıca Hazine Bakanı olarak kapım bütün bakan arkadaşlarıma, ilgili bürokratlara ve tüm dava arkadaşlarıma açıktı. Böylesi bir ortamda duygusallığa yer olamayacağı aşikardır. Bu gerçeklerden hareketle benimle ilgili olarak gündeme getirilen iddianın, hatıralarını yayınlayan kabine arkadaşımın unutkanlığının eseri olduğunu düşünüyorum."

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        #Memur maaşları
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