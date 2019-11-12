Tansiyona ne iyi gelir?

12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yüksek tansiyon oldukça sık görülen bir hastalıktır. Ancak yediğimiz gıdalara dikkat ederek ve sağlıklı beslenip sağlıklı yaşayarak bunun önlenmesini ve kalp ve damar hastalığını ortaya çıkarmasının önüne geçebiliriz. Sağlıklı sebze, meyve ve süt içeren gıdalar iyi gelmektedir.
Tansiyonun Düşmesine İyi Gelen Besinler, Gıdalar ve Yiyecekler
Süt Ürünleri: kalsiyum içeren süt, peynir ve yoğurt gibi gıdalar bu sayede damarların ve kalbin korunmasına yardımcı olur ve tansiyonun dengelenmesini sağlar. Ancak yağlı olmamasına dikkat etmek gerekir.
Tam Tahıllar: kan basıncının düzenlenmesinde rol alan besin lifi sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Kepekli ekmek, yulaf, çavdar, esmer pirinç ve arpa gibi gıdaların tüketilmesi tansiyonu dengelemeye yardımcı olacaktır.
Sebzeler: Tansiyonu düşürmede etkili olan sebzeler ayrıca düşük kalori ve yüksek vitamin ve mineral içermesi açısından genel sağlığı da korur. Brokoli, ıspanak, patates, kabak ve domates gibi sebzeler tansiyonun düşmesini sağlar.
Meyveler: Besin lifi içermesi ve düşük kaloriye sahip olmasının yanında tansiyonu düşürmeye de yardımcı gıdalardır. kavun, elma, çilek, ananas, muz, şeftali, mango ve turunçgiller yüksek tansiyona iyi gelen yiyeceklerden bazılarıdır.
Balıklar: Protein tansiyon için önemli bir etki sağlar ancak hayvansal gıdalar içerenler değil deniz ürünleri daha fayda içerir. Ton, somon, mezgit gibi derin su balıkları tüketimi sağlanmalıdır. Haftada en az 2 kez balık yemek omega3 açısından şarttır.
Baharatlar: Tuz yerine baharatlarla tatlandırılan yiyecekler almak tansiyonu düşürmeye fayda sağlayacaktır.
Kuru yemişler: Yağ almak açısından badem, ceviz fındık ve fıstık gibi gıdalar tüketilmesi tansiyonu da dengeler. Ancak kavrulmamış ve tuz içermemiş olması önemlidir.
Potasyum İçeren Gıdalar: potasyum tansiyonun dengelenmesinde etkili olabilen bir mineraldir ve potasyum içeren gıdaları tüketmek tansiyonun etkisi azaltmaya dengelemeye yardımcı olacaktır.
Potasyum içeren yoğurt, süt, avokado, kayısı, kavun, muz, hurma, üzüm, nektarin, balık, tavuk, hindi, ton balığı, kereviz, havuç, fasulye, ıspanak, patates, bal kabağı ve domatestir.
Ayrıca kalsiyum ve magnezyum (yer fıstığı, fıstık ezmesi, buğday kepeği, börülce) içeren gıdalarda tansiyonun dengelenmesine olanak verir.
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