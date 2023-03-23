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Tansiyon yükseldi! Çin: ABD savaş gemisi izinsiz bir şekilde karasularımıza girdi

ABD ve Çin arasında son günlerde gerilimi artıran gelişmeler yaşanırken, son olarak Çin ordusu, ABD'ye ait bir savaş gemisinin izinsiz olarak Çin karasularına girdiğini öne sürdü. ABD ise iddiaları reddetti

Giriş: 23.03.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
Tansiyon yükseldi! Çin: ABD savaş gemisi izinsiz bir şekilde karasularımıza girdi
ABD ve Çin arasında tansiyon yükseldi!
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Reuters

Çin ordusu tarafından yapılan açıklama, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiği iddia edildi.

Çin Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirterek," Harekat alanı kuvvetleri daima yüksek alarmda kalmaya devam edecek." dedi.

Yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Millius'un izinsiz bir şekilde Çin karasularına girdiği öne sürüldü.

ABD İDDİALARI REDDETTİ

ABD Donanması ise iddiaları reddetti. ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, rutin operasyonların gerçekleştirildiği ifade edildi.

ABD Donanması açıklamasında, "ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" denildi.

Reuters'ın haberinde ABD ve Çin arasındaki gerilimin son günlerde yükseldiği belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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