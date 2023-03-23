ABD ve Çin arasında tansiyon yükseldi!

Çin ordusu tarafından yapılan açıklama, ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiği iddia edildi.

Yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Millius'un izinsiz bir şekilde Çin karasularına girdiği öne sürüldü.

Çin Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, tüm tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirterek," Harekat alanı kuvvetleri daima yüksek alarmda kalmaya devam edecek." dedi.

ABD Donanması açıklamasında, "ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" denildi.

ABD Donanması ise iddiaları reddetti. ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, rutin operasyonların gerçekleştirildiği ifade edildi.