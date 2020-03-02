Tansiyon nedir?

Yaygın olarak görülen tansiyon hastalığı nedir? Tansiyon hastası olduğumuzu nasıl anlarız? Tansiyon hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

TANSİYON NEDİR?

Çağımızın yaygın olan sağlık sorunlarından olan tansiyon atardamarların içindeki kan basıncına denir. Kalp kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır. Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır. Tansiyon ölçümünde sistolik (büyük) ve diyastolik (küçük) kan basınçlarına bakılır. Ortalama olarak büyük tansiyon 120-130, küçük tansiyon ise 70-90 arasında olması normal kabul edilir.

TANSİYON TÜRLERİ

Hipotansiyon(düşük tansiyon): Kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinde azalmaya neden olduğu için olumlu kabul edilir. Ani tansiyon düşmesi baş dönmesi, halsizlik ve baygınlığa neden olabilir.

Hipertansiyon(yüksek tansiyon): Aşırı tuz tüketimi, Stres, Obezite, Kalp damar hastalıkları, Böbrek hastalıkları, Genetik faktörler, Tiroid hastalıkları, Böbrek üstü bezinin hastalıkları,şeker hastalığı

Yalancı tansiyon: Tek ölçümle hastanın tansiyon hastası olduğuna karar vermek yalancı tansiyon olarak değerlendirilir.

Gebelikte tansiyon: Gebelik hipertansiyonunun , gebeliğe mi, preeklampsiye mi bağlı olduğu araştırılmalı ve kronik hipertansiyondan ayırt edilmelidir. Gebelik tansiyonu hem anneye hem de bebeğe zarar vermektedir.

Göz tansiyonu: göz basıncının ara ara çok yükselmesi sonucu görme sinirinin zarar görmesidir.

TANSİYON HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tansiyonunuzu günde 2 kez ölçmeli ve doktorunuzla iletişim halinde olmalısınız.

Yağlı ve tuzlu besinlerden uzak durmalısınız.

Doktoru kontrolünde tansiyon ilaçlarına devam etmelisiniz.

Düzenli egzersiz yapmalısınız.

Fazla kilolarınızdan kurtulmalısınız.

Eğer şeker hastalığınız varsa kontrol altında tutmalısınız.

Rutin kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.