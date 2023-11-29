Tanju Özcan CHP'ye yeniden üye oldu

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Ankara'dan Boluya dönen Tanju Özcan, CHP İl Başkanlığı önünde bekleyen partililere hitap ederek, CHPye geri dönüş sürecinde emeği geçen partililere teşekkür etti.

"YENİ GELMEDİM, GERİ GELDİM"

Her zaman CHPli olduğunu vurgulayan Özcan, "Aslında ben yeni gelmedim, geri geldim. Ben zaten hiçbir zaman kalbimdeki altı oku oradan çıkartmadım. Sadece hukuken bir bağ kesilmesi olmuştu. Çok şükür CHPde yeni başlayan değişim sonrasında biz de baba ocağımıza, CHPye alnımızın akıyla dik bir şekilde dönmüş olduk." ifadesini kullandı.

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"BUGÜNDEN İTİBAREN SEÇİM STARTINI VERİYORUZ"

Özcan, CHPde yaşanan değişim sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün Ankarada gördüm ki; çok genç yöneticilerimiz var. Artık biz bu yaşta ağabey olmuşuz. Ben gençken siyasette bizim ağabeylerimiz 70 yaşında olurdu. Ama biz 50 yaşında ağabey olmuşuz bu partide. Bugünden itibaren seçim startını veriyoruz. Herkesin elini sıkacağız, herkese yaptıklarımızı anlatacağız."

CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ise Bolu Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Özcana, CHP rozeti değil Türk bayrağı rozeti takacaklarını belirtti.

Konuşmasının ardından İl Başkanlığı binasına giren Özcan, ihraç sürecinde bir partili tarafından duvardan sökülerek çöpe atılan fotoğrafını yeniden yerine astı.

Daha sonra Tanju Özcana, İl Başkanı Karagöz tarafından Türk bayraklı rozet takıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.