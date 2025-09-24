Habertürk
        Tammy Abraham: Benim için sürpriz değildi - Beşiktaş Haberleri

        Tammy Abraham: Benim için sürpriz değildi

        Beşiktaş'ın forveti Tammy Abraham, 4-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Benim için sürpriz değildi" dedi.

        Giriş: 24.09.2025 - 22:47 Güncelleme: 24.09.2025 - 22:47
        "Benim için sürpriz değildi"
        Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Tammy Abraham, galibiyeti değerlendirdi.

        "SONUÇ BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

        Abraham, galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını dile getirerek, "Benim için sürpriz değil. Her gün idmanlarda gördüğüm çok iyi, kaliteli bir takımımız var. Eksiklerimiz vardı ama galibiyet için yeterli oyuncumuz vardı. Her şeyimizi verdik kazanmak için. Böyle devam etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        "SEZONUN BAŞINDAYIZ, GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Yeni sezonun başında olduklarını vurgulayan İngiliz santrfor, "Hala sezonun başındayız, birbirimize alışıyoruz. Son maç benim ve takım için kötü geçti. Bugün kazandık. Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir." dedi.

        "GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

        Kendi performansına da değinen Abraham, "Ben de bugün gol attığım için mutluyum. Her maçı kazanmak istiyoruz." sözleriyle galibiyetin ve golün kendisine verdiği mutluluğu dile getirdi.

        Habertürk Anasayfa