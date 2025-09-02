Habertürk
        Haberler Magazin Tammy Abraham, baba oldu - Magazin haberleri

        Tammy Abraham, baba oldu

        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 20:29 Güncelleme: 02.09.2025 - 20:53
        Beşiktaş'ın yıldızı çok mutlu
        Beşiktaş’ın, İngiliz futbolcu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte kızlarını kucaklarına aldıklarının müjdesini sosyal medyadan paylaştı.

        Tammy Abraham, bu mutlu anını; "Dünyamıza hoş geldin kızım" notuyla duyurdu.

        Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Abraham, Monroe’ya evlilik teklif etmiş ve Monroe, futbolcunun teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Çiftin bir çocukları daha bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram

