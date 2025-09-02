Tammy Abraham, baba oldu
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı
Beşiktaş’ın, İngiliz futbolcu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte kızlarını kucaklarına aldıklarının müjdesini sosyal medyadan paylaştı.
Tammy Abraham, bu mutlu anını; "Dünyamıza hoş geldin kızım" notuyla duyurdu.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Abraham, Monroe’ya evlilik teklif etmiş ve Monroe, futbolcunun teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Çiftin bir çocukları daha bulunuyor.
Fotoğraflar: Instagram