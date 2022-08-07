'Tamirhane'ye girdiler

Erkan Kolçak Köstendil'in ilk yönetmenlik çalışması olan 'Tamirhane' adlı sinema filminin çekimlerine başlandı. Filmde Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca, Erkan Kolçak Köstendil ve Erkan Can rol alıyor.
Bülent Şakrak'ın aynı zamanda senaryosunu yazdığı 'Tamirhane'nin yapımcılığını Sky Films, Dentsu Türkiye, Kumbara film, ASC Films ve idpro üstlendi.
Yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşi 'Yılmaz' ve 'Müjdat’a yine kendileri gibi büyüyen manevi babaları 'Erkan' ve 'Bülent’ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir huysuz ihtiyarın arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören ihtiyarın kalbinin dayanamaması ile hiç bilmedikleri bir yere çıkar. Olaylar, 'Yılmaz' ve 'Müjdat’ın ihtiyarın cesedini yakıt tankına koymalarını gerektiren bir noktaya gelir. Dükkanda araba boyamaya devam eden ikili, cesedin bulunduğu yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların muhteşem gözükmeye başladığını fark ederler. İki sokak ötesi çok ilginç bir yere çıkmıştır.
Filmin yönetmeni ve oyuncusu olan Erkan Kolçak Köstendil, 'Tamirhane'nin içinde bulunduğumuz çağı küçük bir oto tamirhanesinin içine sığdırıp anlatan ve onlarca soru sorduran bir kara komedi olduğunu söyledi. Manevi babalarından miras kalan tamirhaneyi eski mahalle usülüne göre yürütmeye çalışan iki kardeşin hikâyesini anlatan Tamirhane’de izleyiciyi yer yer Yeşilçam’a götüren kısımlar olduğunu söyleyen Köstendil, “Senaryosu gereği soluksuz ve kesintisiz oyunculukların adeta bir tiyatro sahnesindeymişçesine akıp gittiği, komedisi ve aksiyonu bol bir film olacak 'Tamirhane“ dedi.
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