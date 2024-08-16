TAMİRCİ (FAST CHARLİE) KONUSU NEDİR?

Charlie Swift, namı diğer "Hızlı Charlie" bir sorunu olan bir tamircidir; vurduğu hedefin kafası eksiktir. Bu saldırının bedelini ödeyen adama, yani New Orleans'ın en büyük ve en acımasız gangsteri Mercado'ya amaçlanan hedefin o olduğunu kanıtlaması gerekir. Charlie, kurbanın eski karısı ve Charlie'nin ihtiyaç duyduğu omurga ve becerilere sahip bir kadın olan Marcie Kramer'dan yardım ister.