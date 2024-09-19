Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tamir etmek için çıktığı çatıda kalp krizi geçirdi | Son dakika haberleri

        Tamir etmek için çıktığı çatıda kalp krizi geçirdi

        Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren işçi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:06 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatıda kalp krizi geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokakta 3 katlı bir binanın çatısını tamir etmeye çıktıktan sonra yemek molası veren N.Y. (54) kalp krizi geçirdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çatıda kalp masajı yapılan N.Yye itfaiye merdiveni yardımıyla indirildiği sırada da bir itfaiye eri kalp masajına devam etti.

        REKLAM

        Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Yavaş Habertürk'e konuştu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        Türkiye'nin önemine dikkat çekti
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        'İsrail paravan şirketler kurdu'
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        19 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Habertürk Anasayfa