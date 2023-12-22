15 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanan Tan Sağtürk ile 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı, Genel Kurulda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerini izledi.