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Sakarya Serdivan'da yaşayan Açelya Yıldırım (17), pazartesi günü sabah saatlerinde, ailesine 'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı.

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AİLE DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

DHA'da yer alan habere göre kızlarının eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polise haber verdi.

GENÇ KIZIN ÇANTASI BULUNDU Polis, Açelya Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pembe Kayalar mevkiinde Aydemir'e ait olduğu belirlenen çanta bulundu.

AİLE KIZLARININ BULUNMASINI İSTİYOR İHA'da yer alan habere göre ailenin durumu haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Gencin çantasının bulunduğu yerde de inceleme yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlayamadı. Acılı anne ve baba ise 4 gündür kayıp olan kızlarının bulunmasını istiyor.

GERİDE AĞLARKEN ÇEKİLEN VİDEOSU KALDI Öte yandan, 17 yaşındaki Açelya Yıldırım’dan geriye çantasının bulunduğu Pembe Kayalıklarda ağlarken çektiği öne sürülen video kaldı. Kızından kalan eşya ve fotoğrafları ile teselli bulan gözü yaşlı anne, biran önce kızına kavuşmak istiyor.

"SÜREKLİ ARIYORUZ ULAŞAMIYORUZ" Gözü yaşlı anne Serpil Yıldırım, “Çok üzgünüm, kızımın bulunmasını istiyorum. Pazartesi sabahı evden çıktı dershaneye gitti. Dershane çıkışı saat 16.30’dan sonra bir daha haber alamadık. Sürekli aradık telefon ve interneti açıktı ama kendisine ulaşamadık.

"AÇELYA LÜTFEN DÖN, SENİ SEVİYORUZ" Daha sonrasında Pembe Kayalıkların orada çantasını bulmuşlar. Telefonu da içinde olduğu için o şekilde ulaştılar. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Daha öncesinde böyle bir durumla karşılaşmamıştık, ilk kez oldu. Açelya kızım lütfen gel seni seviyoruz, ne olursa olsun kabulümsün. Ne olursun gel özledik, yalvarıyorum gel” dedi.

"KIZIM NE OLURSA OLSUN GERİ DÖN"

"ŞÜPHELENDİĞİMİZ BİR DURUM OLMADI" Ondan geriye çantası ve içerisindeki eşyalar kaldı. Üzerinde telefon olsa illâ ki bulunur ama hiçbir şey yok. Aç mıdır, susuz mudur bilmiyoruz. Pazartesi günü ben işe gitmiştim, bir kızım okula diğeri de normal şekilde dershaneye gitti. Herhangi bir şüphelendiğimiz bir durum olmadı. Kızım ne olursa olsun sen geri dön. Ben senin arkandayım, yeter ki sapasağlam” diye konuştu.