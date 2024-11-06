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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Tam 250 kilo metamfetamin! Değeri 260 milyon TL! Bebek pudrasına karıştırmışlar! | Son dakika haberleri

        Tam 250 kilo! Piyasa değeri 260 milyon TL! Bebek pudrasına karıştırmışlar!

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bebek pudrasına karıştırılmış, piyasa değeri 260 milyon TL olan 250 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü M.E. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 07:39 Güncelleme: 06.11.2024 - 07:51
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        Tam 250 kilo! Piyasa değeri 260 milyon TL! Bebek pudrasına karıştırmışlar!
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        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-46' operasyonları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

        TIR DURDURULUP ARAMA YAPILDI

        DHA'da yer alan habere göre Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde bir TIR durdurularak arama yapıldı.

        BEBEK PUDRASININ İÇİNE KARIŞTIRILMIŞ

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        Dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, TIR'ın dorsesinde bebek pudrasının içerisine karıştırılmış çuvallarda 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.

        BİR KİŞİ TUTUKLANDI

        Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Uyuşturucunun piyasa değerinin 260 milyon TL olduğu öğrenildi.

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        #metamfetamin
        #Son dakika haberler
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