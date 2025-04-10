Talisca'dan anlamlı davranış!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı lig maçında tablet aracılığıyla seremoniye bağlanarak maç heyecanı yaşayan 9 yaşındaki Yusuf Berat, Talisca'yla telefonda konuştu.

Minik taraftara sevgi ve desteğini ileten Brezilyalı futbolcu, Yusuf Berat'a forma göndereceğini belirtirken Can Bartu Tesisleri'ne de davet etti.

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Tüm sevgimizle yanındayız Yusuf! Anderson Talisca, Yusuf Berat’ımız ile buluştu. 💛💙



Trabzonspor ile oynadığımız maçta tabletle seremoniye bağlayarak Fenerbahçe heyecanını yaşattığımız, Talisca hayranı olduğunu öğrendiğimiz evladımızı arayan Talisca, Yusuf Berat’a sevgi ve… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 10, 2025