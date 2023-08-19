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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Talisca'da flaş gelişme! Al-Nassr yeşil ışık yaktı iddiası - Beşiktaş Haberleri

        Talisca'da flaş gelişme! Al-Nassr yeşil ışık yaktı iddiası

        Beşiktaş'ın gündeminde olan Anderson Talisca ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.08.2023 - 19:43
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        Talisca'da flaş gelişme!
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        Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca'nın Beşiktaş'a gitmek üzere olduğu iddiaları yer aldı.

        Al Nassr'ın, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki ilk maçında 2-0 yenik ayrılması sonrası Al Nassr taraftarları Anderson Talisca'ya tepki göstermişti. Sosyal medya üzerinden Arap taraftarlar, Brezilyalı oyuncunun gitmesi için yorumlar yaptı.

        Al Nassr'a yakınlığı ile bilinen Byan Nassr'ın iddiasına göre Al Nassr, Talisca'nın Beşiktaş'a gitme isteğini kabul etti.

        Tüm bu gelişmeler Beşiktaşlı taraftarlarda heyecan yaratırken transferin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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