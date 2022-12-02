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Talihsizlik peşlerini bırakmadı! 5 yıl sonra yeni evlerinde de ölümle burun buruna geldiler

Konya'da, 5 yıl önce ölümün kıyısından dönen 60 yıllık yeni evlerinde de ölümle burun buruna geldi. Daha önce evlerinde meydana gelen göçükten kurtulan yaşlı çiftin, olay sonrası taşındıkları evde bu kez tüp patladı. Ev patlama nedeniyle kullanılamayacak hale geldi. Enkaz altından komşuları tarafından çıkarılan yaşlı çift, kendilerine bakacak kimsenin olmadığını gözyaşları içerisinde anlatarak, yardım istedi

Giriş: 02.12.2022 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Talihsizlik peşlerini bırakmadı! 5 yıl sonra yine ölümle burun buruna
Talihsizlik peşlerini bırakmadı! 5 yıl sonra yine ölümle burun buruna
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Konya'da, yaklaşık 5 yıl önce evlerinde meydana gelen göçükten kurtulan 60 yıllık evli çift, olay sonrası taşındıkları evde de açık unuttukları mutfak tüpünün patlamasıyla ölümden döndü.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, Karatay İlçesi Seyis Sokak'ta pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şerife Yüzücü (79), yemek yaptıktan sonra mutfak tüpünü açık unuttu. Yaşlı kadın, eşi Mustafa Yüzücü (80) ile birlikte yemek yediği sırada mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı.

ENKAZ ALTINDAN KOMŞULARI ÇIKARDI

Patlamanın şiddetiyle evde büyük oranda göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan yaşlı çift, sesi duyan komşularının yardımıyla çöken duvarın altından çıkarıldı. Yüzücü çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"PATLAMA OLDU, NE OLDUĞUNU BİLE ANLAMADIM"

Olayı ufak tefek çiziklerle atlatan Şerife ve Mustafa Yüzücü taburcu edildi. Yaşlı çifti bir yakınları misafir etti. Şerife Yüzücü, olayın bir anda olduğunu belirterek, "Yemek yiyorduk. Bir patlama oldu. Ne olduğunu bile anlamadım. Bizi bu enkazın altından komşularımız çıkardı" dedi.

5 YIL ÖNCE DE EVLERİNİN GÖÇTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yüzücü çiftinin yaklaşık 5 yıl önce yaşadıkları Konya’nın Hadim ilçesindeki evlerinin de çöktüğü ve orada da ölümden döndükleri ortaya çıktı. Şerife Yüzücü, o olayı da "Evde otururken birden alt katta göçük oldu. Alttaki ahırda hayvanlarımız öldü" dedi.

"KEMSEMİZ YOK. BİZE YARDIM EDİN"

Kendilerine bakacak kimsenin olmadığını gözyaşları içerisinde anlatan Şerife Yüzücü, "Kimsemiz yok. Bize yardım edin" dedi.

Yaşlı çiftin patlama nedeniyle kullanılamayacak hale gelen evlerinin belediye tarafından yıkılacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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