Taliban kadınların Band-e-Amir Ulusal Parkı'na girişini yasakladı
2 yıl önce Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik bir kısıtlama daha getirdi. Taliban, kadınların başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle Band-e-Amir Ulusal Parkı'nı ziyaret etmelerini yasakladı.
Afganistan'ın Band-e-Amir Ulusal Parkı, ülkenin ilk kadın park bekçilerini istihdam etmesiyle biliniyordu. Ancak ülkede iktidarı ele geçiren Taliban iktidarı artık kadınların bu parka girişinin yasaklanacağını açıkladı.
Afganistan Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanı Muhammed Halid Hanefi, kadınların park içindeki örtünme kurallarına uymadığını öne sürdü.
Bölgeyi ziyaret ettikten sonra bu açıklamalarda bulunan Hanefi, yetkililere kadınların başörtüsünü doğru şekilde takılmadığını söyledi.
CNN International'ın aktardığına göre, 2019 yılında çeşitli uluslararası kuruluşların işbirliğiyle kurulan park, dağlarla çevrili masmavi gölleri içinde barındırıyor.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.