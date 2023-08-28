Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Taliban kadınların Band-e-Amir Ulusal Parkı'na girişini yasakladı

        Taliban kadınların Band-e-Amir Ulusal Parkı'na girişini yasakladı

        2 yıl önce Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik bir kısıtlama daha getirdi. Taliban, kadınların başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle Band-e-Amir Ulusal Parkı'nı ziyaret etmelerini yasakladı.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 28.08.2023 - 13:54 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afganistan'ın Band-e-Amir Ulusal Parkı, ülkenin ilk kadın park bekçilerini istihdam etmesiyle biliniyordu. Ancak ülkede iktidarı ele geçiren Taliban iktidarı artık kadınların bu parka girişinin yasaklanacağını açıkladı.

        Afganistan Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanı Muhammed Halid Hanefi, kadınların park içindeki örtünme kurallarına uymadığını öne sürdü.

        Bölgeyi ziyaret ettikten sonra bu açıklamalarda bulunan Hanefi, yetkililere kadınların başörtüsünü doğru şekilde takılmadığını söyledi.

        CNN International'ın aktardığına göre, 2019 yılında çeşitli uluslararası kuruluşların işbirliğiyle kurulan park, dağlarla çevrili masmavi gölleri içinde barındırıyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Afganistan
        #Taliban
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Felaketten santim farkıyla kurtuldular!
        Felaketten santim farkıyla kurtuldular!
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Habertürk Anasayfa