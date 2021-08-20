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'Taliban, Afganistan'da insan avına başladı': BM'ye sunulan rapora göre örgüt, arayıp bulamadığı kişilerin ailelerini de tehdit ediyor
Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan bir rapora göre Taliban, Afganistan hükümeti veya NATO için çalışmış kişilere yönelik "insan avı" başlattı. Raporda, Taliban savaşçılarının ülkenin bazı bölgelerinde kapı kapı gezerek bu kişileri aradığı, bulamadıkları takdirde de ailelerini tehdit ettiği aktarıldı.
Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan bir rapora göre Taliban, Afganistan hükümeti veya NATO için çalışmış kişilere yönelik "insan avı" başlattı. Raporda, Taliban savaşçılarının ülkenin bazı bölgelerinde kapı kapı gezerek bu kişileri aradığı, bulamadıkları takdirde de ailelerini tehdit ettiği aktarıldı.
Taliban, Pazar başkent Kabil'i de ele geçirip Afganistan'da 20 yıl sonra kontrolü yeniden sağladığında, kimseden intikam almayacağını ve genel af ilan edildiğini açıklamıştı.
Ancak BM'ye istihbarat sağlayan Norveç Küresel Analizler Merkezi adlı kuruluşun hazırladığı ve BBC'nin edindiği gizli rapora göre, Taliban "işbirlikçi" olarak gördüğü kişileri aramaya devam ediyor.
BBC'ye konuşan Norveç Küresel Analizler Merkezi Başkanı Christian Nellemann, "Şu anda Taliban tarafından hedef alınan çok kişi var ve tehdit çok net" dedi.
Christian Nellemann, "Bu kişilerin teslim olmaması durumunda ailelerinin tutuklanacağı, yargılanacağı, sorgulanacağı ve cezalandırılacağına dair yazılı Taliban belgeleri var."
Taliban'ın kara listesinde olan herkesin ciddi tehdit altında olduğunu belirten Nellemann, kitlesel infazlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
NATO yetkilisi: 18 bin kişi Afganistan'dan tahliye edildi
Afganistan'daki yabancı güçler vatandaşlarını ülkeden çıkarmaya çalışıyor.
Bir NATO yetkilisinin bugün yaptığı açıklamaya göre son beş günde Kabil Havalimanı'ndan yurt dışına 18 bin kişi götürüldü.
Aralarında yabancı askerler için tercümanlık yapan kişilerin de bulunduğu altı bine yakın kişinin daha bugün itibarıyla ülkeden çıkarılması planlanıyor.
NATO yetkilisi hafta sonu ülke dışına uçuşların iki katına çıkarılacağını aktarıyor.
Havalimanının dışında ise kaos yaşanıyor. Çok sayıda kişi güvenlik duvarlarını aşarak içeri girmek için mücadele ederken Taliban savaşçıları insanları engellemeye çalışıyor.
Bölgeden gelen bir videoda, bir ailenin küçük çocuklarını havalimanı duvarı üzerinden Amerikan askerlerine verdiği görülüyor.
Öte yandan Kabil'in de aralarında bulunduğu bazı kentlerde Taliban karşıtı protestolar düzenleniyor.
Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekildiği için eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün bir konuşma yapması bekleniyor.
Reuters haber ajansına konuşan bir ABD yetkilisine göre Taliban hızlı ilerleyişi sayesinde binlerce Amerikan zırhlı aracı, 30-40 adet hava aracı ve çok sayıda hafif silahı ele geçirdi.
Taliban, 1996-2001 arası Afganistan'ı yönetmiş ve İslamcı örgüt bu süreçte çok sayıda insan hakları ihlaliyle gündeme gelmişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: 'Taliban, Afganistan'da insan avına başladı' - Haberler/taliban-afganistan-da-insan-avina-basladi-bm-ye-sunulan-rapora-gore-orgut-arayip-bulamadigi-kisileri-3168072
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