Talat Bulut: Yeşilçam'dan bir ben kaldım - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Talat Bulut, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bulut, ekranlarda olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

64 yaşındaki oyuncu, "Yeşilçam'dan gelip de televizyonda başrol oyunculuğunu sürdüren bir ben kaldım" dedi.