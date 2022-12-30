Talat Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye konuğu Talat Bulut evli mi?

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O Ses Türkiye yılbaşı özel programı için geri sayım başlarken, konukların kim olacağı gündemi meşgul etmeye başladı. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında birçok ünlü isim sahne alacak, jüri üyeleri ise performanları değerlendirecek. Peki, "Talat Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Talat Bulut evli mi?" İşte Talat Bulut hakkında tüm detaylar...

TALAT BULUT KİMDİR?

23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. 1975 yılında Ankara Kurtuluş lisesini bitirdi. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıftayken tiyatro için okuldan ayrıldı. Talat Bulut, aynı yıl Ankara Sanat Tiyatrosunu'nun oyuncu seçmelerine katıldı. Bir sene süren kursu birincilik ile tamamladı. Sanat yaşamına 1976 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

1979'da Ali Özgentürk'ün yönettiği ''Hazal'' filminde Türkan Şoray ile birlikte oynayarak sinemaya geçtiği ilk film oldu. Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerinde rol almanın yanısıra bir yıl tekstille uğraştı, şimdilerde ise seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

7. Ankara Film Festivali – 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı

1. Ankara Film Festivali – 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen

20. Antalya Film Festivali – 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman

37. Antalya Film Festivali – 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi

22. Siyad Türk Sineması Ödülleri – 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf

Haberi Hazırlayan : Türker Üner